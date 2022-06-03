Кешбек 20% на страховки! Гаряча пропозиція від monobank та Finance.ua — Finance.ua

Кешбек 20% на страховки! Гаряча пропозиція від monobank та Finance.ua

Вчора 10:20 — Страхування

Кешбек 20% на страховки! Гаряча пропозиція від monobank та Finance.ua

З 1 до 30 червня для всіх клієнтів monobank діє кешбек 20% на страховки від Finance.ua.

Кешбек поширюється на покупку ОСЦПВ, Зеленої картки для виїзду авто за кордон, а також на туристичне (медичне) страхування. А максимальна сума кешбеку становить 1000 грн.

Що потрібно зробити, щоб отримати 20% кешбеку?

Заходьте у додатку monobank у категорію «Кешбек»;

Знаходьте серед партнерів Finance.ua та ставте галочку навпроти;

Купуйте на Finance.ua потрібну вам страховку — Зелену картку, ОСЦПВ або Туристичне (медичне) страхування, розплачуючись карткою monobank;

після оплати ви миттєво отримаєте кешбек.

Зазначимо, що акції не сумуються. Промокоди разом з кешбеком не працюють.

Якщо у вас все ще немає картки monobank, пропонуємо скористатися нашою пропонуємо скористатися нашою інструкцією для її отримання . А для тих, хто перебуває за кордоном — пам’ятайте, віртуальну картку mono можна оформити, будучи в будь-якій країні. Також можна замовити доставку фізичної картки в будь-яку точку світу.

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