Керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок викрили на схемі привласнення державного майна — Finance.ua
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Керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок викрили на схемі привласнення державного майна

Кримінал
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Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій на понад 20 млн гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016−2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн гривень. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною — лише 4,1 млн гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників «Укрпрофтуру».
За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.
У межах слідчих дій ДБР вилучило документи та електронні носії інформації, які підтверджують незаконні операції.
П’ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.
Слідство триває. Встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
За матеріалами:
Finance.ua
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