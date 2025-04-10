Керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок викрили на схемі привласнення державного майна — Finance.ua

Керівників «Укрпрофтуру» та Федерації профспілок викрили на схемі привласнення державного майна Сьогодні 15:12 — Кримінал

на понад 20 млн гривень. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили протиправну діяльність керівництва ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовців Федерації профспілок України, які організували схему незаконного відчуження державного майна профспілкових організацій

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016−2018 років фігуранти уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості у місті Рівне. Загальна оцінювальна вартість цих об’єктів становила понад 20 млн гривень. Наприклад, приміщення одного з ресторанів було реалізоване за заниженою ціною — лише 4,1 млн гривень. Новими власниками стали родичі одного з керівників «Укрпрофтуру».

За наявною інформацією, персонал закладу обслуговував представників правоохоронних органів та місцевої влади зі знижками понад 20%. Таким чином організатори намагалися налагодити персональні зв’язки та уникати перевірок.

У межах слідчих дій ДБР вилучило документи та електронні носії інформації, які підтверджують незаконні операції.

П’ятьом особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Чотирьох фігурантів затримано. Найближчим часом до суду буде подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

Слідство триває. Встановлюються інші можливі епізоди злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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