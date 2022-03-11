Казахстанська Air Astana призупиняє всі польоти в росію — Finance.ua

Казахстанська Air Astana призупиняє всі польоти в росію

Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє всі польоти в Росію та над територією країни.

Про це повідомляє компанія.

Рішення ухвалили «через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією».

До цього про призупинення рейсів до Росії оголосили дві азербайджанські авіакомпанії — «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) і Buta Airways.

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси до Росії з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків.

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