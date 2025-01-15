Казахстан ускладнив правила видачі банківських карток росіянам — Finance.ua

Казахстан ускладнив правила видачі банківських карток росіянам Сьогодні 19:46 — Фінтех і Картки

Казахстан ускладнив правила видачі банківських карток росіянам

Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків, ускладнивши умови видачі банківських карток громадянам російської федерації.

Про це повідомляє orda.kz

Відповідно до змін, термін дії платіжних карток для нерезидентів тепер обмежений 12 місяцями. Однак це обмеження не поширюється на карти, випущені для суб’єктів підприємництва, дипломатів та інвесторів.

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Крім скорочення терміну дії карток, регулятор запровадив обмеження на кількість карток, які можуть бути оформлені нерезидентами. Раніше ліміт становив до десяти карток на клієнта, але тепер кількість скорочено.

Також банки зобов’язані впровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов’язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму. Посилено вимоги до моніторингу операцій фізичних осіб, котрі мають понад п’ять банківських карток.

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З початку 2025 року Казахстан припинив оформлення індивідуального ідентифікаційного номера для іноземних громадян через свої дипломатичні представництва, що необхідний для відкриття банківських рахунків та випуску карток у казахстанських банках.

Тепер отримання цього номера можливе лише за особистого звернення до центрів обслуговування населення на території Казахстану. Дистанційну видачу припинили ще в лютому 2024 року, проте до кінця року росіяни могли оформити його через консульства Казахстану в російських містах, таких як москва, Санкт-Петербург, Казань, Єкатеринбург, Омськ та Астрахань.

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