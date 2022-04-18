Казахстан обмежив експорт пшениці та борошна — Finance.ua

Казахстан обмежив експорт пшениці та борошна

Вчора 10:44 — Аграрний ринок

Міністр сільського господарства Казахстану Єрбол Карашукеєв підписав наказ, згідно з яким запроваджується квотування на експорт пшениці та борошна.

Документ направлено на державну реєстрацію до міністерства юстиції.

«Після введення в дію вищевказаного наказу до 15 червня 2022 року експорт пшениці та борошна здійснюватиметься строго в рамках затверджених обсягів квот: на пшеницю та меслин — 1 млн тонн; на борошно пшеничне або пшенично-житнє — 300 тис. тонн», — йдеться у повідомленні.

До розподілу квоти на вивезення пшениці допускаються заявники, які в обов’язковому порядку реалізували «Продкорпорації» 10% від заявленого до вивезення обсягу за фіксованою ціною.

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