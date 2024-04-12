Картопля дешевшає на тлі зниження попиту — Finance.ua
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Картопля дешевшає на тлі зниження попиту

Особисті фінанси
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На поточному тижні оптові ціни на картоплю в Україні складають 14−18 гривень/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
«За словами операторів ринку, пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об'ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися. Водночас багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель. При цьому, з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що наразі картопля в Україні коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.
За матеріалами:
Українські Новини
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