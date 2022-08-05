Канада виділила 6 мільйонів доларів на зміцнення ядерної безпеки в Україні — Finance.ua
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Канада виділила 6 мільйонів доларів на зміцнення ядерної безпеки в Україні

Казна та Політика
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Канада виділила 6 мільйонів доларів на зміцнення ядерної безпеки в Україні
Канада виділила 6 мільйонів доларів на зміцнення ядерної безпеки в Україні
Канада оголосила про виділення 6 млн доларів на низку проєктів, щоб допомогти зміцнити ядерну безпеку України.
Про це йдеться у заяві Постійного представництва Канади в ООН у Twitter.
«Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення росії в Україну, у тому числі російську агресію на ядерних об’єктах або поблизу них», — йдеться у заяві.
«Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об’єктах, $5 млн — Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території», — додали у відомстві.
Канадське представництво також наголосило, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.
«Триваюча дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерного матеріалу», — наголосили у представництві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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