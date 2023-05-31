Кабмін заборонив експорт цукру — Finance.ua

Кабмін заборонив експорт цукру Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кабмін заборонив експорт цукру

Кабінет Міністрів на засіданні 30 травня встановив нульову квоту на експорт цукру з України з 5 червня по 15 вересня 2023 року.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Він пояснив, що відповідні зміни внесено у додатки 1 і 5 до постанови Кабміну від 27 грудня 2022 року № 1466 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік».

«Включено цукор (товарна позиція згідно з УКТЗЕД 1701) до додатка 1 „Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню“ постанови № 1466 з обсягом квоти 0 тонн та періодом ліцензування з 5 червня по 15 вересня 2023 року…» — написав Мельничук.

При цьому цукор виключено із додатка 5 зазначеної постанови — «Перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 12 травня 2023 року скасував ліцензування експорту у 2023 році: живої великої рогатої худоби, мороженого м’яса великої рогатої худоби, м’яса курей свійських, м’яса та їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених, їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів, м’яса великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса та проса.

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Укрінформ За матеріалами:

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