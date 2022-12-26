Кабмін виділив ще 400 мільйонів гривень на гранти у рамках програми «єРобота» — Finance.ua

Кабмін виділив ще 400 мільйонів гривень на гранти у рамках програми «єРобота» Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України виділив ще 400 млн грн у рамках програми «єРобота» на розвиток садівництва, облаштування теплиць та мікрогранти для створення чи розвитку власної справи.

Як заявив під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмыгаль, кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць та мікрогранти для створення чи розвитку власної справи.

«Продовжуємо підтримку бізнесу та заохочуємо його до створення робочих місць. У рамках програми „єРобота“ сьогодні виділяємо 400 млн грн для надання грантів підприємцям. Кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць та мікрогранти для створення чи розвитку власної справи», — сказав він.

21 червня 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проєкту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом усіх програм у рамках проєкту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів.

Усі програми об’єднані під загальною назвою «єРобота». За словами Шмигаля, програма «єРобота» у 2023 році вимагатиме фінансування у розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з держбюджету.

УНІАН За матеріалами:

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