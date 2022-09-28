Кабмін виділив 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій на Київщині — Finance.ua

Кабмін виділив 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій на Київщині Вчора 19:14 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України виділив Київській області з резервного фонду державного бюджету ще 300 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«На території громад Київщини, внаслідок збройної агресії рф, пошкоджені майже 26 тисяч об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури. Одне з головних завдань — терміново відновити життєво необхідні послуги для населення та здійснити першочергові ремонтні роботи тих житлових будинків, де це можливо. У квітні Уряд виділив області на ліквідацію наслідків бойових дій 400 млн грн, сьогодні — ще 300 млн грн. Загалом Київщині спрямовано 700 млн грн», — зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Кошти підуть на:

роботи з обстеження об’єктів;

капітальний ремонт і реконструкцію пошкоджених об’єктів;

поточний ремонт заповнення віконних та дверних прорізів (у тому числі заміни), фасадів, покрівель, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем, зокрема тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення, електричних мереж (крім заміни обладнання);

розбирання зруйнованих конструкцій.

Нагадаємо, раніше Уряд виділив 1,85 млрд грн з резервного фонду на проведення найнеобхідніших робіт з відновлення пошкоджених об’єктів у Києві, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

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