Кабмін схвалив порядок компенсації бізнесу ставок за експортними кредитами — Finance.ua

Кабмін схвалив порядок компенсації бізнесу ставок за експортними кредитами Вчора 12:16 — Кредит&Депозит

Кабмін схвалив порядок компенсації бізнесу ставок за експортними кредитами

Кабінет Міністрів затвердив порядок часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 23 серпня, повідомляє пресслужба Міністерство економіки.

Експортер, застрахувавши експортний кредит в Експортно-кредитному агентстві (ЕКА), зможе розраховувати на компенсацію за нараховані та сплачені у поточному році відсотки.

Під компенсацію підпадатимуть короткострокові, середньострокові та довгострокові договори на поповнення обігових коштів, придбання обладнання, виконання умов зовнішньоекономічного контракту, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.

Позичальник має відповідати наступним вимогам:

бути ФОПом або юрособою;

бути зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих територій);

не мати відкритих справ про банкрутство та не перебувати в стадії ліквідації.

Держава буде частково компенсувати ставку за експортними кредитами, які беруться на строк 2-12 років та складають не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту.

У разі порушення позичальником строків виплати відсотків більше ніж на 15 днів компенсацію тимчасово призупинять.

«Україна будує експортно орієнтовану економіку, і тому підтримка експортерів є одним з пріоритетів Уряду. Ми допоможемо нашим виробникам збільшити обсяги вивозу товарів за кордон, вийти на нові ринки і бути там конкурентоздатними. В свою чергу, держава отримає зростання валютної виручки для підтримки макроекономічної стабільності. Трансформувавши Експортно-кредитне агентство в дієвий інструмент стимулювання і нарощування українського експорту, очікуємо вже найближчим часом відчутних позитивних результатів», — відзначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Довідка Finance.ua:

Експортно-кредитне агентство з початку дії програми портфельного страхування передекспортного фінансування вже підтримало контракти на суму 188 мільйонів гривень;

наразі кредити під страхування ЕКА українські підприємці можуть оформити в Ощадбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку. Також невдовзі таку послугу надаватиме Таскомбанк.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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