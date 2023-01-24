Кабмін передав до управління Фонду держмайна понад 160 об'єктів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін передав до управління Фонду держмайна понад 160 об'єктів

Фондовий ринок
24
Фонд держмайна України отримав в управління понад 160 об’єктів, зокрема Національний фонд інвестицій, ТЕЦ-2 Есхар, Укрторф, Укрбуд, Укртрансбуд та Укрмонтажспецбуд.
Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів.
Відповідно до нього, ФДМУ від Держрезерву передано понад 10 хлібних баз та комбінатів хлібопродуктів, а від Міненерго — цілісні майнові комплекси (ЦМК) близько 70 вугільних шахт, у тому числі Добропіллявугілля, яке на початку 2021 року було повернуто Фонду з оренди ДТЕК та передано Міненерго.
У переліку також корпоративні права у кількох десятках підприємств, які перебувають у управлінні Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінрегіону, Міноборони, Держпродспоживслужби, Держрибагенства, Національної академії наук, Держкомтелерадіо, Держрезерву. Більшість підприємств або призупинили діяльність, або перебувають на різних стадіях ліквідації та банкрутства.
Крім того, у сферу управління Фонду мають надійти ЦМК Чорноморське морське пароплавство та Fishing Company S.A. (Британські Віргінські острови), на траулери якої в 2021 був накладений арешт російською держкомпанією ВЕБ.РФ.
У переліку також низка проектних та науково-дослідних інститутів із системи МВС, Мінекономіки та Держрибагентства, Укрветсанзавод, Київприлад, Укрвійськкурорт, Укрресурси, Укрспецназ.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.