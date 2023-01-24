Кабмін передав до управління Фонду держмайна понад 160 об'єктів — Finance.ua

Кабмін передав до управління Фонду держмайна понад 160 об'єктів Сьогодні 12:11 — Фондовий ринок

Фонд держмайна України отримав в управління понад 160 об’єктів, зокрема Національний фонд інвестицій, ТЕЦ-2 Есхар, Укрторф, Укрбуд, Укртрансбуд та Укрмонтажспецбуд.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів.

Відповідно до нього, ФДМУ від Держрезерву передано понад 10 хлібних баз та комбінатів хлібопродуктів, а від Міненерго — цілісні майнові комплекси (ЦМК) близько 70 вугільних шахт, у тому числі Добропіллявугілля, яке на початку 2021 року було повернуто Фонду з оренди ДТЕК та передано Міненерго.

У переліку також корпоративні права у кількох десятках підприємств, які перебувають у управлінні Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінрегіону, Міноборони, Держпродспоживслужби, Держрибагенства, Національної академії наук, Держкомтелерадіо, Держрезерву. Більшість підприємств або призупинили діяльність, або перебувають на різних стадіях ліквідації та банкрутства.

Крім того, у сферу управління Фонду мають надійти ЦМК Чорноморське морське пароплавство та Fishing Company S.A. (Британські Віргінські острови), на траулери якої в 2021 був накладений арешт російською держкомпанією ВЕБ.РФ.

У переліку також низка проектних та науково-дослідних інститутів із системи МВС, Мінекономіки та Держрибагентства, Укрветсанзавод, Київприлад, Укрвійськкурорт, Укрресурси, Укрспецназ.

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