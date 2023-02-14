Кабмін хоче замінити «зелений» тариф новою системою — законопроєкт — Finance.ua

Кабмін хоче замінити «зелений» тариф новою системою — законопроєкт Сьогодні 11:34 — Енергетика

Кабмін хоче замінити «зелений» тариф новою системою — законопроєкт

Кабінет Міністрів України зареєстрував у парламенті Проєкт Закону щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів. Ще один урядовий проєкт стосується реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.

Про це свідчать законопроєкти № 9011 та 9012 на сайті ВРУ.

Замість моделі «зеленого» тарифу пропонується використовувати модель Net Billing, яка буде орієнтована на покриття власного споживання та не призводитиме до збільшення обсягу субсидіювання за рахунок інших споживачів.

«Поточна модель „зеленого“ тарифу не стимулює власників таких електростанцій використовувати вироблену електричну енергію для власного споживання. Суттєва різниця між розміром „зеленого“ тарифу спонукає власників таких генеруючих установок до максимізації відпуску дорогої електричної енергії в мережу з метою отримання прибутку, що призводить до ряду зловживань та стрімкого зростання витрат в тарифі на послуги з передачі електричної енергії, з якого покривається відповідна різниця», — йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається:

запровадження системи чистого вимірювання net metering для забезпечення розвитку малої розподіленої генерації з альтернативних джерел енергії без додаткового фінансового стимулювання з боку держави та споживачів;

визначення умов функціонування механізму самовиробництва та запровадження нового договору купівлі-продажу;

визначення категорій споживачів, які мають право використовувати механізм самовиробництва.

Також урядовці пропонують створити дієвий механізм видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Відповідні повноваження планують передати НКРЕКП.

Крім того, планується ведення спеціального реєстру гарантій. Згідно документу — оператор ринку буде відповідати за проведення торгів гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

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