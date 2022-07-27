Кабмін дозволив експорт жита й мінеральних добрив — Finance.ua

Кабмін дозволив експорт жита й мінеральних добрив Вчора 12:30 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив, для цих товарів запроваджений режим автоматичного ліцензування.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, наразі перехідні залишки жита в Україні оцінюються на рівні 73 тис. тонн, а виробництво зерна прогнозується на рівні 351 тис. тонн.

Це дозволить забезпечити внутрішню потребу у споживанні, яка становить 353 тис. тонн на рік.

«Крім того, у зв’язку з завершенням посівної кампанії запит на купівлю мінеральних добрив є значно нижчим. А спрямування надлишків цих товарних позицій на експорт дозволить збільшити валютні надходження до країни, що є важливою умовою економічного відновлення. Нагадаємо, раніше уряд ввів нульову квоту для експорту жита та мінеральних добрив, що фактично означало заборону на їх постачання. Такі заходи були необхідні для забезпечення обов’язкової присутності на ринку цих критично важливих товарів», — йдеться в повідомленні.

Улипні Кабінет Міністрів заборонив експорт мінеральних добрив і дозволив експорт вівса.

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