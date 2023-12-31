JPMorgan у січні-вересні отримав п’яту частину прибутку всіх банків США — Finance.ua
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JPMorgan у січні-вересні отримав п’яту частину прибутку всіх банків США

Фондовий ринок
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JPMorgan у січні-вересні отримав п’яту частину прибутку всіх банків США
JPMorgan у січні-вересні отримав п’яту частину прибутку всіх банків США
На JPMorgan Chase & Co. у січні-вересні припала майже п’ята частина всього прибутку, отриманого банками США: він заробив близько $38,9 млрд, або 18% загальної суми, підрахували у Financial Times на основі даних BankRegData.
Це найвища частка JPMorgan за період з 2009 року, коли багато банків ще не до кінця відновилися після фінансової кризи.
Прибуток JPMorgan цього року перевищує сукупний показник Bank of America Corp. і Citigroup Inc. «JPMorgan — це Голіаф із Голіафів», — зазначає аналітик Wells Fargo Майк Мейо.
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Головний виконавчий директор JPMorgan Джеймі Даймон скористався можливостями для поглинань (не в останню чергу завдяки порятунку First Republic у травні цього року) і помилками конкурентів, щоб зробити свій банк найбільшим у США практично за всіма параметрами, наголошується в статті.
Більшість провідних американських банків отримали вигоду з підвищення процентних ставок. Але JPMorgan випередив конкурентів, купивши First Republic після краху цього каліфорнійського фінінституту, що нагадало часи, коли він скупив такі фірми, як Bear Stearns і Washington Mutual під час фінансової кризи 2008 року.
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«JPMorgan Chase діяв дуже ефективно, опинившись у потрібному місці в потрібний час, коли з’являлася можливість купити проблемні банки», — зазначає колишній президент Федерального резервного банку Бостона Ерік Розенгрен.
Вигода від купівлі First Republic була негайною. За даними BankRegData, у другому кварталі 2023 року, коли угоду було закрито, JPMorgan заробив майже 20 центів з кожного долара прибутку всіх банків США порівняно з 12 центами роком раніше.
«Найбільш вражаючою особливістю JPMorgan є те, що, з огляду на його розмір, йому водночас вдалося домогтися найвищої рентабельності капіталу серед порівнянних банківських груп», — вважає керівник відділу банківських досліджень Jefferies Кен Усдін.
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Коли Даймон став на чолі JPMorgan наприкінці 2005 року, частка депозитів банку становила близько 8% від загального показника банківської галузі США. Тоді JPMorgan відставав від BofA, а зараз випереджає його, збільшивши свою частку до більш ніж 13%.
У 2021 році JPMorgan обійшов Wells Fargo і став банком із найбільшою кількістю відділень по всій країні, відкривши їх у всіх 48 континентальних штатах.
JPMorgan Chase був заснований понад 200 років тому, є одним зі світових лідерів у сфері надання інвестиційних банківських послуг і послуг довірчого управління. Обсяг активів під управлінням перевищує $2,6 трлн. Штат налічує понад 250 тис. осіб.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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