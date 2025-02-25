Jeep відклав виробництво оновленого кросовера Compass — Finance.ua

Jeep відклав виробництво оновленого кросовера Compass Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

Jeep відклав виробництво оновленого кросовера Compass

Корпорація Stellantis відклала на невизначений термін запуск виробництва кросовера Jeep Compass нової генерації. Його збірку планували розпочати навесні поточного року на канадському заводі Stellantis. Про це пише The Drive.

Зазначається, що компанія призупинила підготовку до запуску виробництва оновленого Jeep Compass, оскільки у керівництва виникли сумніви щодо доцільності випуску на північноамериканський ринок повністю електричної версії машини.

У Stellantis зараз переглядають раніше прийняту стратегію масової електрифікації модельного ряду. Наразі бренди концерну один за одним замість повністю електричних моделей роблять ставку на гібридні варіанти.

Втім, від планів із запуску продажів нового Jeep Compass на європейському ринку в 2025 році Stellantis не відмовляється.

Нагадаємо, в Україні актуальна версія Jeep Compass пропонується із 130-сильною гібридною установкою на базі 1,5-літрового бензинового мотора та 7-ступінчастою АКПП.

Ціна

Ціни стартують від 1 248 500 грн.

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MMR За матеріалами:

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