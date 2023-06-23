J.P. Morgan долучиться до розвитку іпотечного кредитування в Україні — Finance.ua

J.P. Morgan долучиться до розвитку іпотечного кредитування в Україні Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Один з найбільших світових фінансових холдингів J.P. Morgan та Європейський дочірній підрозділ консалтингової компанії Alvarez & Marsal спільно з «Укрфінжитло» розвиватимуть іпотечне кредитування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У рамках міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) сторони за участі першої віцепрем'єрки — міністра економіки Юлії Свириденко підписали меморандум про співпрацю.

«Стратегічне партнерство з J.P. Morgan передбачає отримання практичних рекомендацій щодо залучення фінансування від іноземних інвесторів шляхом випуску облігацій, забезпечених іпотечними угодами, та/або здійснення сек’юритизацій. Також планується консалтингова допомога «Укрфінжитлу» з питань процедур та порядку регулювання випуску облігацій, забезпечених іпотекою, в країнах ЄС.

Співпраця Alvarez & Marsal, окрім консультаційної допомоги, передбачає можливість в майбутньому залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та іноземних інвесторів для потреб іпотечного кредитування в Україні.

Також компанія допоможе проаналізувати структуру «Укрфінжитла» та підібрати оптимальні моделі фінансування «bridge financing».

«єОселя — інноваційний продукт для фінансової сфери в Україні. Повна цифровізація процесу заявки, зручність та нульова толерантність до корупції дає можливість співпрацювати з відомими світовими компаніями. Залучення іноземних партнерів до розбудови ринку іпотечного кредитування в Україні дозволить його масштабувати та зробити значно прозорішим, що суттєво сприятиме якісній відбудові нашої країни. Вірю, результати нашої співпраці не змусять себе чекати» — заявив голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер.

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