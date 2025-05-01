Isuzu представила новий електричний пікап — Finance.ua

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Isuzu представила новий електричний пікап

Технології&Авто
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Isuzu представила новий електричний пікап
Isuzu представила новий електричний пікап
Компанія Isuzu представив електричну версію пікапа D-Max. Вона має потужність в 190 к.с., батарею ємністю 66,9 кВт-год та запас ходу у 263 кілометри.
Новий повністю електричний пікап Isuzu D-Max повинен вийти на європейські дороги у 2026 році, пише Carscoops. Дизайн майже повністю відповідає моделі з двигуном внутрішнього згорання, за винятком закритої решітки радіатора. Зарядний порт розташований там, де зазвичай знаходиться кришка паливного бака, зберігаючи звичне розташування для користувачів.
Повністю електрична версія стане альтернативою для автопарків та приватних покупців, що бажають відмовитись від дизельного пального, не втрачаючи корисного навантаження. Автовиробник описує модель, як «перший серійний електричний пікап у Європі з повним комерційним потенціалом».
Isuzu представила новий електричний пікап
Електричний пікап буде випущений у двох варіантах, причому покупці зможуть вибирати між кузовами Extended Cab та Double Cab. D-Max EV отримав батарею на 66,9 кВт-год, що забезпечує запас ходу у 263 кілометри за WLTP. Швидка зарядка постійним струмом потужністю до 50 кВт дозволяє зарядити акумулятор від 20 до 80 відсотків приблизно за годину
Модель має повний привід завдяки двом двигунам загальною потужністю 190 к.с. та 325 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год становить 10,1 секунди, тоді як максимальна швидкість — 129 км/год. Однак більш важливими характеристиками для покупців є вантажопідйомність в 1000 кг та буксирувальна здатність у 3,5 тонни.
Isuzu представила новий електричний пікап
Показники прохідності по бездоріжжю такі ж солідні: глибина подолання броду становить 600 міліметрів, а дорожній просвіт — 210 мм. Isuzu каже, що перші поставки електропікапа заплановані на березень 2026 року.
За матеріалами:
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