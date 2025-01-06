iPhone SE 4 може коштувати менше ніж $500 — Finance.ua

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iPhone SE 4 може коштувати менше ніж $500

Технології&Авто
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iPhone SE 4 може коштувати менше ніж $500
iPhone SE 4 може коштувати менше ніж $500
Очікуваний випуск iPhone SE 4 у першому кварталі наступного року стане сигналом того, що Apple готується знизити свою залежність від Qualcomm, оскільки доступна модель, як стверджується, буде першою з власним 5G модемом компанії, кодова назва якого — Centauri.
Створюючи власний ланцюжок постачання чипів для зв’язку, Apple більше не буде змушена багато платити Qualcomm, що дасть їй можливість більш гнучко встановлювати конкурентоспроможні ціни на iPhone SE 4. Згідно з останньою інформацією від японського телекомунікаційного джерела, нова модель коштуватиме менше ніж $500, що надасть їй виняткову цінність у порівнянні з лінійкою iPhone 16, ціна якої починається з $799.
З погляду вартості, це справді вигідна пропозиція. Хоча ціна вища за стартову вартість iPhone SE 3, який продавався за $429, користувачі зможуть оцінити безліч змін як усередині, так і зовні пристрою.
Apple припинила продаж iPhone 14 і iPhone SE в ряді країн ЄС через вимоги місцевого законодавства, яке зобов’язує компанії продавати пристрої тільки з USB-C портами.
iPhone SE 4 повинен принести процесор A18, 8 ГБ оперативної пам’яті, великий 6.06-дюймовий OLED-екран без підтримки технології ProMotion, підтримку генеративних AI-функцій.
За матеріалами:
internetua.com
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