Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей — Finance.ua
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Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей

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Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, яка відкрила у Києві найбільший у Східній Європі торговий центр «Respublika Park», святкує десятиріччя з дати заснування. Відзначили ювілей в австрійському парламенті, де зібрались лідери сфери нерухомості та фінансів.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Компанія здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах. Заснована у 2013 році як частина віденської групи компаній T&F, Trafin зараз міцно представлена ​​на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи та зберегла свою ідентичність як австрійська компанія.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
«Ми розробили та успішно реалізували багато проєктів, і пишаємося тим, чого досягли за ці десять років. Ми продовжуємо розвиватися і вже маємо декілька нових захопливих ініціатив у планах, про які розповімо найближчим часом», — зазначив під час урочистостей Василь Толстунов, керівний директор Trafin.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Відкритий у 2021 році ТРЦ «Respublika Park» — один з найзнаковіших проєктів компанії Trafin. Декілька років тому компанія обрала Україну як місце для інвестицій, орієнтуючись на розвиток економічної співпраці між Сходом і Заходом.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
«Десятиріччя роботи — це вагоме досягнення, що свідчить про відданість і успіх у сфері нерухомості. Компанія продемонструвала високий рівень професіоналізму та відмінну стратегію, інвестуючи в український проєкт. Впевнена, що Trafin продовжить творити історію успіху та дивувати нас новими захопливими ідеями», — сказала Юлія Щаслива, генеральна директорка ТРЦ «Respublika Park».
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Торік група T&F успішно завершила купівлю торгового комплексу Kitz Galleria, розташованого в самому центрі престижного Кітцбюеля. Kitz Galleria став одним з найяскравіших досягнень минулого року. У стратегічних планах групи — подальше збільшення портфеля комерційної нерухомості.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Святкування ювілею Trafin не лише дало можливість для спілкування та обміну досвідом, але й стало чудовою мистецькою подією. На заході були представлені картини німецької художниці Петри фон Казінян, яка працює у Відні. Частина коштів від продажу її робіт спрямують на благодійність в рамках ініціативи Austrian Aid Community (AAC). Благодійний фонд AAC, заснований у 2022 році родиною Толстунових, об'єднує підприємців та компанії з усієї Австрії для збору коштів на допомогу постраждалим від війни в Україні.
Інвестор столичного ТРЦ «Respublika Park» святкує 10-річний ювілей
Довідково. Компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH була заснована у Відні у 2013 році та працює в сфері нерухомості. Trafin є частиною T&F — диверсифікованої групи компаній, що належить родині Толстунових, які живуть і працюють в Австрії вже друге покоління. T&F володіє акціями в кількох країнах та активно працює у сферах розробки проєктів, торгівлі сировиною та сільськогосподарськими товарами, нерухомості, ІТ та консалтингу. Група T&F є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки. Серед клієнтів групи: Centerra Gold, Kapsch TrafficCom, Samsung C&T, RWA Raiffeisen та інші.
За матеріалами:
Tafin
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