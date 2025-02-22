рф може погодитися передати Україні заморожені активи, але з умовами — ЗМІ Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

рф може погодитися передати Україні заморожені активи, але з умовами — ЗМІ

москва нібито готова віддати до $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але вимагає, щоб кошти також пішли на відбудову окупованих росією територій.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Такі обговорення, ініційовані кремлем, називають «лише попередніми». Reuters не вдалося зʼясувати, чи обговорювали цю ідею делегації росії та США на зустрічі в Саудівській Аравії.

Заблоковані російські активи

Торік Світовий банк підрахував, що реконструкція та відновлення України коштуватимуть $486 мільярдів.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати та Європа заборонили операції з Центральним банком і Міністерством фінансів росії, заблокувавши суверенні російські активи на $300—350 мільярдів — це переважно європейські, американські та британські державні облігації, які зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

Раніше в росії заявляли, що плани використати заморожені активи для України — це «грабіж».

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Заморожені суверенні активи росії вже довго є предметом дебатів на Заході. Одні країни пропонують передати їх Україні на певних умовах, інші наполягають, що робити це незаконно.

Вимоги кремля

Одне джерело Reuters заявило, що росія може віддати до двох третин активів, які пішли б на відновлення України в рамках мирної угоди.

Натомість москва б вимагала контролю над тим, які компанії отримають майбутні контракти на реконструкцію.

Інше джерело, близьке до кремля, зазначило, що росія все одно вимагатиме розморозити активи, якщо буде поступове послаблення санкцій.

theБабель За матеріалами:

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