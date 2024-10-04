Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці — Finance.ua

Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці
За даними дослідження Gradus Research, в Україні 2023 року 26% респондентів надавали перевагу виключно покупкам в Інтернеті, що демонструє стабільний розвиток онлайн-торгівлі в країні.
Натомість 29% українців обирали лише офлайн-магазини. Це свідчить про те, що попри зростання онлайн-торгівлі, значна частина населення продовжує використовувати традиційні способи шопінгу. Тобто майже третина людей віддає перевагу фізичним магазинам для покупок.
|Онлайн-шопінг
|Офлайн-шопінг
|Комбінований
|26%
|29%
|45%
Водночас 45% українців комбінують онлайн- та офлайн-покупки, підкреслюючи поступовий перехід до цифрових платформ.
Загалом, ці дані свідчать про те, що понад половина населення активно використовує Інтернет для покупок, незалежно від того, чи це єдиний спосіб шопінгу, чи доповнення до традиційних офлайн-покупок.
Також дослідження виявило, що значна частина українців витрачає гроші на такі категорії, як електроніка, одяг, косметика та харчі. Це підкреслює різноманітність товарів, доступних в онлайн-магазинах, і зміну споживчих звичок, що триває навіть в умовах війни.
Про переваги та недоліки онлайн- та офлайн-шопінгу читайте у статті за посиланням.🛒
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