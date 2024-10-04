Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці — Finance.ua

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Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці

Фінтех і Картки
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Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці
Інтернет-магазини vs офлайн: що обирають українці
За даними дослідження Gradus Research, в Україні 2023 року 26% респондентів надавали перевагу виключно покупкам в Інтернеті, що демонструє стабільний розвиток онлайн-торгівлі в країні.
Натомість 29% українців обирали лише офлайн-магазини. Це свідчить про те, що попри зростання онлайн-торгівлі, значна частина населення продовжує використовувати традиційні способи шопінгу. Тобто майже третина людей віддає перевагу фізичним магазинам для покупок.
Онлайн-шопінг Офлайн-шопінгКомбінований
26%29%45%
Водночас 45% українців комбінують онлайн- та офлайн-покупки, підкреслюючи поступовий перехід до цифрових платформ.
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Загалом, ці дані свідчать про те, що понад половина населення активно використовує Інтернет для покупок, незалежно від того, чи це єдиний спосіб шопінгу, чи доповнення до традиційних офлайн-покупок.
Також дослідження виявило, що значна частина українців витрачає гроші на такі категорії, як електроніка, одяг, косметика та харчі. Це підкреслює різноманітність товарів, доступних в онлайн-магазинах, і зміну споживчих звичок, що триває навіть в умовах війни.

Про переваги та недоліки онлайн- та офлайн-шопінгу читайте у статті за посиланням.🛒

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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