Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів — Finance.ua

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів Сьогодні 15:47

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів

Із 3 лютого 2025 року інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів через Систему BankID НБУ.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.

Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 03 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

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Також у Нацбанку звернули увагу, що:

верифікація зареєстрованих користувачів інтернет-магазину здійснюватиметься поетапно . Очікуйте на відповідне повідомлення про необхідність проходження верифікації. До моменту отримання такого повідомлення зареєстровані користувачі можуть користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації;

. Очікуйте на відповідне повідомлення про необхідність проходження верифікації. До моменту отримання такого повідомлення зареєстровані користувачі можуть користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації; для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані з використанням Системи BankID НБУ, подальша автентифікація в особистому кабінеті інтернет-магазину (для входу) здійснюватиметься з використанням існуючих ідентифікаторів (електронна пошта та пароль) без повторного підтвердження особи з використанням Системи BankID НБУ;

у разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.

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