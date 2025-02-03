Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів — Finance.ua
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Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів

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Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів
Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів
Із 3 лютого 2025 року інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів через Систему BankID НБУ.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис (акаунт) на сайті інтернет-магазину, отримають відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації. Після цього їм буде доступна процедура верифікації.
Нові користувачі, які реєструватимуться на сайті інтернет-магазину з 03 лютого 2025 року, матимуть можливість пройти ідентифікацію та верифікацію особи з використанням Системи BankID НБУ одразу під час реєстрації.

Як пройти верифікацію через Систему BankID НБУ

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:
  • натиснути на позначку з логотипом «BankID НБУ», відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;
  • після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;
  • пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;
  • надати банку згоду на передачу персональних даних.
Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.
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Також у Нацбанку звернули увагу, що:
  • верифікація зареєстрованих користувачів інтернет-магазину здійснюватиметься поетапно. Очікуйте на відповідне повідомлення про необхідність проходження верифікації. До моменту отримання такого повідомлення зареєстровані користувачі можуть користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації;
  • для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані з використанням Системи BankID НБУ, подальша автентифікація в особистому кабінеті інтернет-магазину (для входу) здійснюватиметься з використанням існуючих ідентифікаторів (електронна пошта та пароль) без повторного підтвердження особи з використанням Системи BankID НБУ;
  • у разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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