«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі — Finance.ua
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«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі

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«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
Українська компанія blago здобула чотири нагороди на міжнародному конкурсі «International Property Awards» у Лондоні.
«International Property Awards» — це щорічний конкурс, де нагороджують професіоналів в галузі нерухомості з усього світу. International Property Award є всесвітньо відомим знаком досконалості. Журі, яке складається зі 108 експертів, оцінюють дизайн, архітектуру, технології будівництва, безпеку, екологічність тощо.
«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
У цьому році компанія blago вперше вирішила презентувати свої проєкти за межами України та подала на конкурс комплекси з Івано-Франківська й перемогла в усіх чотирьох номінаціях!
«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
У конкурсі брали участь три житлових комплекси «Manhattan UP», «SKYGARDEN», «А5» та маркетинг бренду.
Найвищу нагороду — «5 зірок» — отримали житловий комплекс «Manhattan UP» та маркетинг компанії blago. Однак найбільшим досягненням стало те, що проєкт «Manhattan UP» став номінантом на наступний етап.
«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
Головний архітектор компанії blago Мар’ян Андрухів прокоментував, що фішкою їхнього проєкту, на яку й звернули увагу журі, стали сади, тераси та басейни на даху будинків. Важливо, що таке житло є фінансово доступним, оскільки під час будівництва використовувались сучасні технології та якісні будматеріали.
«Ми вірили, що Україна буде на конкурсі, оскільки ця країна повна талантів, розвивається, не припиняє будувати навіть в такий складний час. Після перемоги буде велика потреба в активній відбудові України, тому оцінюючи українських учасників, особливу увагу ми звертали на концепцію житлових комплексів та архітектурні рішення», — так привітав з перемогою команду голова журі конкурсу барон Річард Стюарт Бест.
«International Property Awards»: українська компанія blago здобула чотири престижні нагороди на міжнародному конкурсі
У лютому 2025 року в Лондоні відбудеться церемонія нагородження найкращих проєктів Європи та світу.
За матеріалами:
blago
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