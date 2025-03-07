Інспектори ZUS у Польщі отримали більше повноважень: що змінилося — Finance.ua

Інспектори ZUS у Польщі отримали більше повноважень: що змінилося Сьогодні 20:32 — Світ

Інспектори ZUS у Польщі отримали більше повноважень: що змінилося

Інспектори ZUS отримали нові повноваження щодо контролю працівників, які перебувають на лікарняних. Таким чином ZUS отримав нову зброю у боротьбі із фіктивними лікарняними.

Про це пише inpoland.net.pl

З 1 січня 2025 року змінилося положення щодо контролю працівників, які перебувають на лікарняних. Така необхідність виникла через те, що значно зросла кількість випадків, коли лікарняні використовуються не за призначенням. Дані свідчать, що майже 50% працівників використовували не за призначенням, наприклад, їхали на відпочинок, робили ремонт або ж виконували іншу роботу, яка приносила прибуток.

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Згідно з новими положенями, інспектори матимуть право:

входити, перебувати та пересуватися в місці проведення перевірки (у тому числі за місцем проживання особи, яка перевіряється),

встановлювати особу тих людей (у тому числі членів домогосподарства та будь-яких інших осіб, які перебувають в будинку, де проводиться перевірка),

вимагати та отримувати пояснення від особи, яку перевіряють, та інших осіб, які перебувають на місці огляду (у тому числі — від членів домогосподарства та сторонніх осіб, які перебували в оселі під час первірки).

При цьому у Міністерстві фінансів вважають, що нові повноваження інспекторів ZUS заходять занадто далеко. Як пояснює заступник міністра фінансів Юранд Дроп, таких повноважень немає навіть у правоохоронних органів.

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