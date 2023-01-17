Іноземцям хочуть заборонити купувати нерухомість на Майорці та Ібіці — Finance.ua
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Іноземцям хочуть заборонити купувати нерухомість на Майорці та Ібіці

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Влада іспанських Балеарських островів, куди входять популярні курорти Майорка, Менорка та Ібіца, хочуть заборонити нерезидентам купувати нерухомість на їхній території.
Як пише The Guardian, це пов’язано з тим, що спровоковане заможними іноземцями зростання цін на житло в регіоні витісняє місцевих жителів і створює «селища-привиди», що складаються з порожніх будинків.
«Багато громадян Європи та інших країн можуть дозволити собі нерухомість за цінами, недоступними для громадян цих островів», — раніше пояснила президент Балеарських островів Франсіна Арменгол.
Схожа схема діє в Канаді, де запроваджена дворічна заборона на покупку нерухомості нерезидентами, за винятком іммігрантів і легальних резидентів. Віце-президент Балеарських островів Хуан Педро Ілланес попросив уряд Іспанії чинити тиск на ЄС, щоб дозволити островам ввести аналогічну заборону.
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Ілланес визнав, що заборона буде суперечити європейському принципу вільного пересування. Однак є прецеденти, наприклад, в Австрійських Альпах, які ЄС визнав територіями культурного значення або природної краси, які слід захищати від «надмірного тиску ззовні».
Одночасно уряд Балеарських островів хоче домогтися, щоб влада Іспанії «приборкала» ціни на житло в регіоні, оголосивши острова «стресовою зоною», яка визначається як місце, де орендна плата або вартість іпотеки перевищує 30% середнього місцевого доходу.
Раніше влада острова Майорка, який у 2022 році очолив топ найпопулярніших напрямків у світі, оголосила про плани скоротити кількість туристів, що приїжджають сюди на відпочинок.
За матеріалами:
УНІАН
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