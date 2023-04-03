Інфляція в єврозоні різко впала через зниження цін на енергоносії — Finance.ua
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Інфляція в єврозоні різко впала через зниження цін на енергоносії

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В березні інфляція в єврозоні сповільнилася сильніше, ніж очікувалося, але ціни на продовольство все одно підскочили. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці. Це найнижчий показник за рік.
Аналітики Bloomberg і фінансової компанії FactSet прогнозували, що рівень інфляції в зоні єдиної валюти в березні досягне 7,1 відсотка, повідомляє Rfi.
Незважаючи на падіння з піку в 10,6 відсотка в жовтні, інфляція в єврозоні все ще залишається на 2 % вищою між розраховували у Європейському центральному банку.
ЄЦБ неодноразово підвищував процентні ставки, щоб приборкати зростання цін, але розмір наступного підвищення ставок незрозумілий після нещодавньої турбулентності в банківському секторі.
Згідно з даними Євростату, ціни на енергоносії впали на 0,9 відсотка після зростання на 13,7 відсотка в лютому, що стало першим падінням після вторгнення Росії в Україну, яке призвело до стрімкого зростання цін на нафту і газ. Проте але в останні місяці вони стали більш стабільними.
Серед 20 країн Єврозони, найнижчий рівень інфляції був у Люксембургу в лютому — 3,0 %, та в Іспанії, де інфляція склала 3,3 %. У Німеччині річне зростання цін сповільнилося до 7,4 %, у Франції інфляція в березні складала 5,6 %.
Єдиною країною, де інфляція не знизилася, а зросла, була Словенія. На Мальті вона залишалася стабільною.
Цьогоріч у Великій Британії купівельна спроможність населення рекордно знизилася, досягнувши позначки 70 —річної давнини. Не останню роль у падінні британської економіки зіграла і війна в Україні, через яку стрімко здорожчали енергоносії та продукти харчування.
За матеріалами:
Діло
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