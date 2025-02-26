Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16

Фондовий ринок
9
Індонезія та Apple досягли компромісу щодо зняття заборони на продаж iPhone 16.
Про це пише Bloomberg.
Американський техногігант погодився збільшити свої інвестиції в країну до 1 млрд дол, що стало вирішальним кроком у п’ятимісячному протистоянні.
Міністерство промисловості Індонезії, яке блокує продаж смартфонів через невідповідність місцевим вимогам, планує підписати угоду з Apple вже цього тижня.
Крім додаткових інвестицій, Apple зобов’язалася навчати місцевих фахівців у сфері досліджень та розробки, щоб розширити їхні можливості у створенні програмного забезпечення та власних продуктів. При цьому компанія поки що не планує виробляти iPhone в Індонезії.
Минулого тижня міністр промисловості Агус Гуміванг Картасасміта заявив, що Apple вже виплатила 10 млн дол за порушення місцевих правил у 2020−2023 роках.
Хоча сторони дійшли згоди, ситуація залишається нестабільною — Індонезія не раз змінювала свої рішення в останню мить, тож угода ще може зірватися.
Нагадаємо:
Індонезія продовжує заборону на продаж iPhone 16 від Apple, заявляючи, що пропозиція американського технологічного гіганта інвестувати $1 млрд у місцеве виробництво все ще недостатня для виконання вимог країни щодо місцевого контенту.
Індонезія очікує отримати інвестиційні зобов’язання від Apple Inc на суму 1 мільярд доларів за тиждень, після того, як уряд заборонив продаж iPhone 16 через невідповідність правилам щодо місцевого контенту.
Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.
Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам «справедливості», заявив високопоставлений урядовець.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.