Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 — Finance.ua

Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 Сьогодні 02:21 — Фондовий ринок

Індонезія та Apple досягли компромісу щодо зняття заборони на продаж iPhone 16.

Про це пише Bloomberg.

Американський техногігант погодився збільшити свої інвестиції в країну до 1 млрд дол, що стало вирішальним кроком у п’ятимісячному протистоянні.

Міністерство промисловості Індонезії, яке блокує продаж смартфонів через невідповідність місцевим вимогам, планує підписати угоду з Apple вже цього тижня.

Крім додаткових інвестицій, Apple зобов’язалася навчати місцевих фахівців у сфері досліджень та розробки, щоб розширити їхні можливості у створенні програмного забезпечення та власних продуктів. При цьому компанія поки що не планує виробляти iPhone в Індонезії.

Минулого тижня міністр промисловості Агус Гуміванг Картасасміта заявив, що Apple вже виплатила 10 млн дол за порушення місцевих правил у 2020−2023 роках.

Хоча сторони дійшли згоди, ситуація залишається нестабільною — Індонезія не раз змінювала свої рішення в останню мить, тож угода ще може зірватися.

Нагадаємо:

Індонезія продовжує заборону на продаж iPhone 16 від Apple, заявляючи, що пропозиція американського технологічного гіганта інвестувати $1 млрд у місцеве виробництво все ще недостатня для виконання вимог країни щодо місцевого контенту.

Індонезія очікує отримати інвестиційні зобов’язання від Apple Inc на суму 1 мільярд доларів за тиждень, після того, як уряд заборонив продаж iPhone 16 через невідповідність правилам щодо місцевого контенту.

Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам «справедливості», заявив високопоставлений урядовець.

Економічна Правда За матеріалами:

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