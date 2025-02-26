Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 — Finance.ua

Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16
Індонезія та Apple досягли компромісу щодо зняття заборони на продаж iPhone 16.
Про це пише Bloomberg.
Американський техногігант погодився збільшити свої інвестиції в країну до 1 млрд дол, що стало вирішальним кроком у п’ятимісячному протистоянні.
Міністерство промисловості Індонезії, яке блокує продаж смартфонів через невідповідність місцевим вимогам, планує підписати угоду з Apple вже цього тижня.
Крім додаткових інвестицій, Apple зобов’язалася навчати місцевих фахівців у сфері досліджень та розробки, щоб розширити їхні можливості у створенні програмного забезпечення та власних продуктів. При цьому компанія поки що не планує виробляти iPhone в Індонезії.
Минулого тижня міністр промисловості Агус Гуміванг Картасасміта заявив, що Apple вже виплатила 10 млн дол за порушення місцевих правил у 2020−2023 роках.
Хоча сторони дійшли згоди, ситуація залишається нестабільною — Індонезія не раз змінювала свої рішення в останню мить, тож угода ще може зірватися.
Нагадаємо:
Індонезія продовжує заборону на продаж iPhone 16 від Apple, заявляючи, що пропозиція американського технологічного гіганта інвестувати $1 млрд у місцеве виробництво все ще недостатня для виконання вимог країни щодо місцевого контенту.
Індонезія очікує отримати інвестиційні зобов’язання від Apple Inc на суму 1 мільярд доларів за тиждень, після того, як уряд заборонив продаж iPhone 16 через невідповідність правилам щодо місцевого контенту.
Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.
Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам «справедливості», заявив високопоставлений урядовець.
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