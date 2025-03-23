Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження — Finance.ua
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Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження

Особисті фінанси
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Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження
Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження
Індекс споживчих настроїв українців в лютому 2025 року зріс на 0,7 пункти та становить 76,3 пунктів. Зростання цін та курсу долара менше хвилює українців.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
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Індекс поточного становища зменшився і складає 53,3 п., що на 4,6 п. нижче за рівень цього показника у січні. Індекс економічних очікувань в лютому зріс на 4,2 п. та складає 91,6 п.
Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження
У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1 п. та складає 123,1 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 3,9 п. та складає 181,4 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8,8 п. та складає 158,3 п.
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«У лютому 2025 року індекс споживчих настроїв та його складові без статистично значимих змін. Спостерігається продовження помірковано позитивної динаміки по економічним очікуванням. При цьому, спостерігається незначиме зниження індексу поточного становища (зменшився як індекс матеріального становища, так і доцільності великих покупок», — коментують аналітики Info Sapiens.
Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,7 пункти — дослідження
Нагадаємо, як повідомили в Мінекономіки, у лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року — на 1,1%. Як вказали там: «поки що ми йдемо навіть трохи вище нашого прогнозу на 1 квартал».
За даними ІЕД, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у лютому 2025 року виріс всього на 0,5% порівняно з лютим-2024, тоді як у січні зростання було зафіксоване на рівні 1,3%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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