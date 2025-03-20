Виконання бюджету та міжнародні резерви: що відбувається з економікою України — Finance.ua

Виконання бюджету та міжнародні резерви: що відбувається з економікою України
Український Інститут майбутнього (UIF) поділився аналітикою щодо макроекономічних показників та розповів про ситуацію з українською економікою у лютому 2025 року.
Інфляція
Інфляція на споживчому ринку в лютому 2025 р. порівняно із січнем 2025 р. становила 0,8%, з початку року — 2,0%.
Базова інфляція в лютому 2025 р. порівняно із січнем 2025 р. становила 0,7%, з початку року — 2,0%.
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 3,5% та 3,4%) подорожчали яйця та соняшникова олія. На 1,9−0,6% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 0,4% подешевшав цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,1%, зокрема, одяг — на 3,4%, взуття — на 2,7%.
Загалом за 12 місяців інфляція зросла з 12,9 до 13,4%.
Виконання бюджету
Зведений бюджет за січень 2025 року було закрито з дефіцитом 50,2 млрд гривень проти 4 млрд гривень у січні 2024 року.
Слід відзначити вкрай високі витрати на оборону. У січні 2025 року вони досягли 233 млрд гривень проти 65 млрд у 2024 році. За оцінкою Українського Інституту майбутнього, високі витрати на оборону пов’язані з великою передачею військової продукції Україні у Бюджет, які експерти оцінюють в розмірі біля 130 млрд гривень, або більш ніж 3 млрд доларів.
Разом з передачею військової продукції у грудні 2024, яку оцінюють у 4 млрд доларів, це сумарно 7+ млрд доларів. Це свідчить про те, що Україна має резерви навіть при припиненні військової підтримки зі США.
Зовнішнє фінансування
У лютому 2025 року зовнішнє фінансування в Україну було відсутнє.
7 березня 2025 року з Великобританії надійшов транш у розмірі близько 1 млрд доларів по програмі ERA
За січень 2025 року залишки коштів у державному бюджеті та місцевих бюджетах зросли з 264 млрд гривень до 308 млрд гривень. Цих коштів достатньо, щоб фінансувати витрати протягом лютого та березня 2025 року.
Державний борг
На 1 лютого 2025 року державний та гарантований борг України становив 168,99 млрд доларів (+3 млрд доларів за січень 2025 рік).
Фахівці відзначають, що 3 млрд євро фінансування, яке надійшло в рамках механізму ERA від ЄС у січні оформлено Мінфіном не як грант, а як кредит.
Таким чином, якщо фінансування через програму ERA за рахунок заморожених активів рф буде Мінфіном зараховуватися як кредит, тоді слід очкувати державний борг на кінець 2025 року більш ніж 100% ВВП.
Платіжний баланс
Платіжний баланс у січні 2025 року
Платіжний баланс у січні 2025 року був негативний, навіть за умови західного фінансування у розмірі 3 млрд доларів. Торговий дефіцит у січні 2025 році склав —2,99 млрд доларів. Це на 1 млрд доларів більше, ніж у січні 2024 року (—2,015 млрд доларів).
Крім того продовжують падати перекази заробітчан до України. У січні 2025 року перекази впали до відмітки 546 млн доларів. 2 роки тому вони ще перевершували 1 млрд доларів у місяць. В UIF кажуть — якщо війна триватиме, то до кінця 2026 року за такою динамікою перекази впадуть до 200 — 300 млн доларів у місяць.
З несприятливих моментів у січні 2025 експерти також відзначили зростання сальдо купівлі валюти населенням. Новий рекорд — 1674 млн доларів за місяць.
Міжнародні резерви
Міжнародні резерви у лютому 2025 року зменшилися з 43,0 до 40,1 млрд доларів.
У лютому порівняно з січнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 022,6 млн дол.
На валютні рахунки Уряду України в НБУ в лютому надійшло 255,0 млн дол. США від розміщення валютних ОВДП.
Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн дол. США, з яких:
- 275,3 млн дол. США — борг перед Світовим банком;
- 54,1 млн дол. США — борг перед іншими міжнародними кредиторами України;
- 12,2 млн дол. США — обслуговування валютних ОВДП.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.
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