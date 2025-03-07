Міжнародні резерви України скоротилися: що на це вплинуло — Finance.ua

Міжнародні резерви України скоротилися: що на це вплинуло Сьогодні 11:43 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України скоротилися: що на це вплинуло

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,146 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Така динаміка обумовлена валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) на тлі відсутності надходжень від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів залишається достатнім для збереження стабільності валютного ринку», — сказано в повідомленні.

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Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.

У лютому, порівняно з січнем 2025 року, чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,4%. Згідно з балансовими даними, НБУ продав на валютному ринку $3,023 млрд та викупив до резервів $0,5 млн.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло $255,0 млн від розміщення валютних ОВДП.

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Уряд здійснив виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті на суму $341,6 млн, зокрема:

$275,3 млн — борг перед Світовим банком;

$54,1 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

$12,2 млн — обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $428,9 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $673,4 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

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