Індекс доступності продовольства в Україні з початку війни знизився майже на 40% — Finance.ua

Індекс доступності продовольства в Україні з початку війни знизився майже на 40% Вчора 20:28 — Казна та Політика

Індекс доступності продовольства в Україні з початку війни знизився майже на 40%

Індекс доступності продовольства в Україні з початку війни знизився майже на 40%.

Про це свідчить Огляд продовольчої безпеки та політики — регулярний моніторинг продовольчої безпеки та аграрної політики у воєнний час, який здійснюється Центром досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

За даними аналітиків, «попри те, що станом на середину травня індекс доступності продовольства (ІДП) на 1,3% вищий, ніж в кінці квітня, він на 37% нижчий від довоєнного рівня».

Читайте також Які продукти в Україні дорожчають найшвидше: дані за останній місяць

«До вторгнення ІДП становив 12,4. Тобто людина із середньою зарплатою могла купити кількість продуктових кошиків, еквівалентну запасу на 12,4 місяця. Поточна оцінка ІДП становить лише 7,8. Отже, продовжуємо спостерігати суттєво знижену купівельну спроможність відносно основних продуктів харчування українського споживача», — пояснили експерти.

Вони також зазначили, що вартість кошика харчових продуктів у травні була на 4,4% вищою, ніж наприкінці лютого, а асортимент продукції у Донецькій області був найнижчим у порівнянні з іншими областями України.

«Середня ціна кошика харчових продуктів в Україні за тиждень 9-13 травня знизилася на 1,3% у порівнянні з тижнем 18-22 квітня. Лише третина товарів у кошику подорожчала, натомість дві третини впали в ціні. Втім, його вартість на 4,4% вища, ніж у тиждень 21-25 лютого, коли тільки розпочалося вторгнення рф», — йдеться в огляді.

Зазначається, що у порівнянні з минулим періодом, найбільше падіння ціни кошика харчових продуктів припадає на тимчасово окуповану Херсонську область: менш ніж за місяць вартість знизилася на 10,7%. Однак саме Херсонська область зазнала найбільшого зростання цін від початку повномасштабної війни.

Експерти також повідомили, що 9-13 травня, у порівнянні з 18-22 квітня, в межах країни ціни знизились на пшеничний та житній хліб, пшеничне борошно, пшоно, курятину, молоко, курячі яйця, вершкове масло, цукор, цибулю та картоплю. Водночас зросли ціни на моркву, буряк, капусту, соняшникову олію, свинину і гречку.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.