ІМК отримала понад $54 млн річного прибутку — Finance.ua

ІМК отримала понад $54 млн річного прибутку Сьогодні 14:40 — Фондовий ринок

Компанія ІМК завершила 2024 рік із чистим прибутком $54,54 млн порівняно з чистим збитком $21,03 млн у 2023 році.

Про це йдеться у річному звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно із ним, виручка компанії зросла на 52% — до $211,29 млн, валовий прибуток — у 4 рази, до $109,10 млн, а нормалізована EBITDA — у 25 разів, до $86,11 млн.

«Зростання … EBITDA у 2024 році, як і збільшення чистого прибутку, пов’язане зі збільшенням обсягів продажів і цін на зернові та олійні культури протягом періоду», — зазначається у документі.

В ІМК уточнили, що найбільш значну частину доходу компанії приносить продаж кукурудзи — $107,85 млн, що на 8% більше за 2023 рік.

Також виторг від продажу соняшнику зріс у 2,7 раза — до $46,45 млн, пшениці — в 2,5 раза, до $56,01 млн.

Наголошується також, що борг минулого року впав з $45,7 млн до $23,3 млн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.