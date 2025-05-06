ІМК отримала понад $54 млн річного прибутку — Finance.ua
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ІМК отримала понад $54 млн річного прибутку

Фондовий ринок
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Компанія ІМК завершила 2024 рік із чистим прибутком $54,54 млн порівняно з чистим збитком $21,03 млн у 2023 році.
Про це йдеться у річному звіті компанії на Варшавській фондовій біржі, пише «Інтерфакс-Україна».
Згідно із ним, виручка компанії зросла на 52% — до $211,29 млн, валовий прибуток — у 4 рази, до $109,10 млн, а нормалізована EBITDA — у 25 разів, до $86,11 млн.
«Зростання … EBITDA у 2024 році, як і збільшення чистого прибутку, пов’язане зі збільшенням обсягів продажів і цін на зернові та олійні культури протягом періоду», — зазначається у документі.
В ІМК уточнили, що найбільш значну частину доходу компанії приносить продаж кукурудзи — $107,85 млн, що на 8% більше за 2023 рік.
Також виторг від продажу соняшнику зріс у 2,7 раза — до $46,45 млн, пшениці — в 2,5 раза, до $56,01 млн.
Наголошується також, що борг минулого року впав з $45,7 млн до $23,3 млн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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