Hyundai вперше у світі застосувала систему автономної навігації під час трансокеанського рейсу — Finance.ua

Hyundai вперше у світі застосувала систему автономної навігації під час трансокеанського рейсу

Hyundai вперше у світі застосувала систему автономної навігації під час трансокеанського рейсу, Korea Times

Підрозділ HD Hyundai — компанія Hyundai Heavy Industries, організувала перший у світі трансокеанський похід великого танкера-газовоза, який використовував технологію автономної навігації. Ця технологія дозволила обійтися без втручання людей в керування протягом подорожі завдовжки кілька тисяч кілометрів, повідомляє Korea Times.

Компанія Avikus, що повністю належить південнокорейському кораблебудівнику, успішно протестувала автономну навігаційну систему, що відповідає класу Level 2. HiNAS 2.0 керувала танкером-газовозом (LNG) Prism Courage площею близько 180 тис. м2.

Як пройшло плавання

В ході експерименту корабель пройшов половину відстані — 20 тисяч кілометрів в автономному режимі під час місячного морського рейсу з Фріпорту на південному узбережжі Мексиканської затоки в південнокорейський термінал Boryeong. Оператором рейсу виступала SK Shipping, підрозділ багатопрофільного концерну SK Group.

За словами представників Avikus, надалі планується впроваджувати автономні системи класу Level 2 не лише на комерційних вантажних кораблях, а й на малотоннажних розважальних яхтах. Поки корабель, що пройшов тестування, мав екіпаж на борту, але люди зовсім не втручалися в роботу автоматики судна протягом усіх 10 тис. км автономної навігації.

За прогнозами консалтингової компанії Acute Market Reports, ринок кораблів із системами автономного управління та пов’язаного обладнання зростатиме приблизно на 12,6% щороку і в 2028 році досягне 235,7 мільярда доларів.

Майже 1000 кілометрів без людей

До речі, нещодавно контейнеровозу Suzaku вдалося пройти 790 кілометрів в автономному режимі, але корабель курсував, не віддаляючись від берегів Японії.

У ході експерименту, в якому брали участь не менше 30 компаній, також демонструвалися технології наземної підтримки та дистанційного керування, оператори контролювали рух судна, ненадовго перехоплюючи керування для перевірки працездатності віддалених систем керування та комунікацій.

В Японії, з її старіючим населенням і низьким рівнем народжуваності, як і в багатьох інших країнах, проблема створення автономних систем управління транспортом стоїть особливо гостро, оскільки в найближчі десятиліття очікується гостра нестача робочої сили. У Nippon Foundation заявляють, що розроблена в країні технологія — перша у своєму роді у світі, і сподіваються у майбутньому сприяти виробленню міжнародних правил автономної навігації.

Початок комерційного використання автономних кораблів очікується вже 2025 року. За розрахунками експертів, лише Японія виграє 8 мільярдів доларів, якщо переведе половину своїх кораблів під роботизований контроль до 2040 року.

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