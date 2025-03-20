Hyundai відкликає 1 508 екземплярів електричного кросовера Ioniq 5 N — Finance.ua

Hyundai відкликає 1 508 екземплярів електричного кросовера Ioniq 5 N Сьогодні 02:06 — Технології&Авто

Hyundai відкликає 1 508 екземплярів електричного кросовера Ioniq 5 N

Корейська компанія Hyundai розпочала відкличну кампанію, в рамках якої визнала дефектними 1 508 екземплярів високопродуктивного електричного кросовера Ioniq 5 N. Як пише Carscoops, виною всьому стала проблема з системою гальмування в режимі Left-Foot Braking.

Що сталося

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) встановила, що неполадки в роботі системи пов’язані з програмним забезпеченням Integrated Electronic Brake (IEB). Іноді вона провокує декомпресію системи ABS, що призводить до зниження ефективності гальмування та збільшує ризик аварії.

Які автомобілі підлягають відкликанню

Відомо, що кампанія охоплює автомобілі Hyundai Ioniq 5 N, випущені з 18 грудня 2023 року по 10 грудня 2024 року. Виробник радить утриматися від використання режиму Left-Foot Braking до моменту завершення оновлення ПЗ.

Що робити власникам

Про відкликання авто Hyundai повідомляє кожного власника персонально до 7 квітня 2025 року. Виправити проблему можна буде в офіційних дилерських центрах.

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