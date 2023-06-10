Hyundai Rotem планує випробувати водневий трамвай — Finance.ua

Hyundai Rotem планує випробувати водневий трамвай Сьогодні 07:44 — Технології&Авто

Hyundai Rotem планує випробувати водневий трамвай

Компанія Hyundai Rotem, що входить до групи компаній Hyundai Motor Group і спеціалізується на залізничній техніці, оборонних системах та енергетичних рішеннях, прискорює комерційний запуск першого в країні водневого трамваю, інформує залізничний журнал Railway Supply з посиланням на koreaherald , пише railway.supply.

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, трамвай компанії, оснащений водневими паливними елементами, планує проїхати загалом 25 000 кілометрів на двох випробувальних ділянках — в Осонгу, провінція Північного Чхончхону, та промисловому місті Ульсані з червня по грудень.

Після запуску на внутрішньому ринку компанія планує вийти на світові ринки.

Водневий трамвай вже отримав міжнародне визнання, перемігши на головній премії конкурсу International Forum Design Award, що відбувся в Німеччині 16 травня.

Трамвай оснащений гібридною енергетичною системою, яка поєднує водневі паливні елементи та батареї, і може проїхати близько 150 кілометрів на одному заряді.

Hyundai Rotem заявляє, що екологічний транспорт може також очищувати повітря за допомогою фільтрів і зволожувачів.

Після використання для створення електричної енергії, очищене повітря викидається на зовнішню сторону трамвая, сприяючи покращенню якості повітря навколо нього.

Компанія акцентує на тому, що водневий трамвай економічно вигідний і витрато-ефективний, оскільки йому не потрібна класична колія, як у традиційних трамваїв, оскільки він може виробляти електроенергію самостійно.

Водневий трамвай є частиною проекту Міністерства науки, промисловості та енергетики на суму 42,2 млрд вон ($31,9 млн) з створення екосистеми для водневого електричного трамвая.

Крім цього трамваю, Hyundai Rotem також розробляє броньовану машину, що працюватиме на водневих паливних елементах.

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