Hyundai і LGES планують побудувати в США завод із виробництва акумуляторів за $4,3 млрд — Finance.ua

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Hyundai і LGES планують побудувати в США завод із виробництва акумуляторів за $4,3 млрд

Фондовий ринок
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Hyundai і LGES планують побудувати в США завод із виробництва акумуляторів за $4,3 млрд
Hyundai і LGES планують побудувати в США завод із виробництва акумуляторів за $4,3 млрд
Hyundai Motor Group та LG Energyпланують, що будівництво заводу в штаті Джорджія, США, розпочнеться в другій половині 2023 року, а виробництво батарей — не раніше кінця 2025 року.
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що річна виробнича потужність заводу становитиме 30 гігават-годин (ГВт-год), що достатньо для 300 000 електромобілів. LGES та Hyundai Motor Group володітимуть кожна 50% акцій спільного підприємства.
LGES постачає продукцію для таких автовиробників, як Tesla Inc і General Motors Co.
«Два сильних лідери в автомобільній та акумуляторній промисловості об'єднали свої зусилля, і разом ми готові стимулювати перехід на електромобілі в Америці «, — заявив генеральний директор LGES Янгсу Квон.
У квітні Hyundai Motor завершила створення спільного підприємства з виробництва акумуляторів для електромобілів вартістю $5 млрд із SK On, підрозділом SK Innovation Co Ltd, стимулюючи зусилля з електрифікації на своєму найбільшому ринку.

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