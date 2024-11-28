Huawei представила нову лінійку смартфонів Mate 70 без Android — Finance.ua

Huawei представила нову лінійку смартфонів Mate 70 без Android Сьогодні 04:15 — Фондовий ринок

Huawei офіційно анонсувала нову серію смартфонів Mate 70, яка стане першою з новою операційною системою HarmonyOS Next. Ця система, що не залежить від сервісів Google Android, не підтримує Android-додатки, що вже викликало чимало запитань у користувачів. Однак Huawei стверджує, що для своєї екосистеми вона забезпечила більше 15,000 додатків і планує збільшити це число до 100,000 у найближчі місяці.

Смартфони Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus та Mate 70 RS не мають жодних американських компонентів через п’ятирічні санкції США. Всі ці моделі працюють на оновленій версії HarmonyOS 4.3, яка вийшла ще в серпні 2019 року, але тепер отримала нову версію HarmonyOS Next.

Для користувачів, які виберуть нову систему без Android, існує обмежений вибір додатків. Проте Huawei заявляє, що вже до 2025 року всі нові смартфони компанії, включаючи планшети, працюватимуть на HarmonyOS Next.

Huawei Mate 70: базова модель має дисплей 6,7 дюйма з частотою оновлення до 120 Гц, батарею ємністю 5300 мА·год, підтримку зарядки 66 Вт через USB-C, а також бездротову зарядку на 50 Вт. Камери включають основну 50 МП з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 12 МП телеоб’єктив з OIS, 40 МП камеру з ультрашироким кутом і фронтальну 13 МП камеру для селфі. Ціна стартує від 5,499 юанів (~760 $) за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача.

Huawei Mate 70 Pro: має підтримку Wi-Fi 7, супутникові комунікації, швидшу зарядку, більший екран та камеру 48 МП, а також AI-функції для фотографії. Ціна стартує від 6,499 юанів (~898 $).

Huawei Mate 70 Pro Plus: покращені сенсори камер, а також базові характеристики з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ пам’яті. Ціна — 8,499 юанів (~1,174 $).

Huawei Mate 70 RS: преміум-модель з титановим корпусом і аналогічними характеристиками до Mate 70 Pro Plus, ціна стартує від 11,999 юанів (~1,657 $).

Huawei також представила новий розкладний смартфон Mate X6 з внутрішнім екраном 7,93 дюйма і зовнішнім екраном 6,45 дюйма. Це модель з поліпшеною міцністю завдяки використанню карбону та алюмінію, що дозволило зменшити товщину пристрою до 9,85 мм у складеному вигляді. Відмінності від попередніх моделей — камера на 50 МП на задній панелі, 48 МП телеоб’єктив та 40 МП ультраширококутна камера.

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