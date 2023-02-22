Хто замінить російську нафту на ринку Німеччини — Finance.ua

Хто замінить російську нафту на ринку Німеччини Сьогодні 11:14 — Енергетика

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом «Дружба» до Німеччини найближчими днями, можливо, 22 лютого.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

«Дуже сподіваюся, що сьогодні піде», — сказав Акчулаков.

Казахстанські поставки мають замінити російську нафту, яку Європейський Союз зобов’язався припинити купувати в рамках ширших санкцій, спричинених вторгненням рф до України.

Побудований у Радянському Союзі нафтопровід «Дружба», як і раніше, не підпадає під дію санкцій, але німецькі нафтопереробні заводи в Лойні та Шведті, які підключені до трубопроводу, цього року не замовляли російську нафту.

У вересні 2022 року уряд Німеччини передало дочірні структури «Роснефти» в країні під управління Федерального мережевого агентства.

До управління передано дочірні компанії «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісячно імпортували з росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

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