Хто замінить російську нафту на ринку Німеччини — Finance.ua

Хто замінить російську нафту на ринку Німеччини
Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом «Дружба» до Німеччини найближчими днями, можливо, 22 лютого.
Про це заявив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
«Дуже сподіваюся, що сьогодні піде», — сказав Акчулаков.
Казахстанські поставки мають замінити російську нафту, яку Європейський Союз зобов’язався припинити купувати в рамках ширших санкцій, спричинених вторгненням рф до України.
Побудований у Радянському Союзі нафтопровід «Дружба», як і раніше, не підпадає під дію санкцій, але німецькі нафтопереробні заводи в Лойні та Шведті, які підключені до трубопроводу, цього року не замовляли російську нафту.
У вересні 2022 року уряд Німеччини передало дочірні структури «Роснефти» в країні під управління Федерального мережевого агентства.
До управління передано дочірні компанії «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісячно імпортували з росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.
Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).
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