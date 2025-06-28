Хто найкраще навчає родини фінансовій грамотності (результати Fin Blogger Award) — Finance.ua

Хто найкраще навчає родини фінансовій грамотності (результати Fin Blogger Award) Сьогодні 11:23

Хто найкраще навчає родини фінансовій грамотності (результати Fin Blogger Award)

. Вона вже третій рік поспіль збирає українських блогерів, які на своїх сторінках та каналах діляться найважливішими новинами та досвідом у світі фінансів. Цьогоріч організаторами премії стали фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет». У Києві в Unit. City відбулося нагородження премії Fin Blogger Award Вона вже третій рік поспіль збирає українських блогерів, які на своїх сторінках та каналах діляться найважливішими новинами та досвідом у світі фінансів. Цьогоріч організаторами премії стали фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».

Так, фінансова грамотність наразі є чи не найважливішою частиною в житті кожного українця, на яку останнім часом почали бодай трохи звертати увагу. Зараз цей інструмент потроху розвивається і не дивно, що в цій сфері почали з’являтися люди, які допомагають у цьому розібратися. Саме тому на Fin Blogger Award і визначили переможця премії «Проєкт року з фінансової грамотності для родин».

Зокрема, у цій номінації було шість претендентів, а перемогу зрештою здобула інвесторка, педагогиня, засновниця школи «InvestSchool by T.B.» та дитячого центру «CashFlow kids», спікер TV «Київ24», «Ми-Україна» — Тетяна Боримська.

Наразі її блог в Instagram має понад 8 тис. підписників. На її рахунку 450+ успішних кейсів. Так, наприклад, вона розповідає, як краще диверсифікувати свій портфель та яка загалом успішна формула старту інвестування.

У своїй промові Боримська зазначила, що наразі вони готують проєкт для дітей щодо фінансової грамотності, який точно допоможе їм краще розумітися на грошах у майбутньому.

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