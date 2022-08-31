«Грошові виплати» у Facebook: в Держспецзв'язку попередили про онлайн-шахраїв — Finance.ua
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«Грошові виплати» у Facebook: в Держспецзв'язку попередили про онлайн-шахраїв

Особисті фінанси
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«Грошові виплати» у Facebook: в Держспецзв'язку попередили про онлайн-шахраїв
«Грошові виплати» у Facebook: в Держспецзв'язку попередили про онлайн-шахраїв
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’зку, попередила про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

Як працює «схема»

Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо. Обіцяють виплати «за рахунок конфіскованих активів рф», посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.
В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого «Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів». На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат — дані банківської картки будуть скомпрометовані.

Як себе вберегти від шахраїв:

  • довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів — надто коли йдеться про якісь виплати. Перевіряйте дані. За потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту;
  • ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті — негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.
Перелік шахрайських сторінок можна знайти за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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