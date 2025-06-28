Громадянська допомога у Німеччині: відповіді на актуальні запитання — Finance.ua
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Громадянська допомога у Німеччині: відповіді на актуальні запитання

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Громадянська допомога у Німеччині: відповіді на актуальні запитання
Громадянська допомога у Німеччині: відповіді на актуальні запитання
Закон про допомогу Bürgergeld у Німеччині набув чинності 1 січня 2023 року. З 2024 року він діє із змінами.
Огляд важливих змін та відповіді на актуальні запитання біженців пропонує німецька T-Online.
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Нагадаємо, громадянська допомога Bürgergeld призначена для мешканців та біженців у Німеччині, які не в змозі самі забезпечувати свої мінімальні життєві потреби.
Вона складається із щомісячних виплат та безготівкового покриття витрат на житло, навчання, у деяких випадках — на утримання дітей.
Основні вимоги для отримання допомоги:
  • вам виповнилося 15 років, і ви ще не досягли пенсійного віку;
  • центр ваших життєвих інтересів перебуває у ФРН;
  • ви можете працювати три і більше годин на день;
  • дохід домогосподарства нижчий за прожитковий мінімум.
Який дохід враховується
Центр зайнятості кожні пів року переглядає призначення допомоги.
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Для його розрахунку підсумовуються ваші доходи від отримання інших допомог, трудової діяльності, дохід від здачі в оренду та лізингу, податкові відшкодування, вихідна допомога та інше.
Яким майном можна володіти при отриманні допомоги
Ви маєте право отримувати Bürgergeld, водночас володіючи деякими ресурсами, так званими захищеними активами.
Це можуть бути цінні папери, нерухомість, предмети мистецтва на суму не більше ніж 40 тисяч євро на вас та додатково по 15 тисяч євро на кожного члена сім’ї.
Де можна подати заяву на отримання Bürgergeld
У найближчому центрі зайнятості (Jobcenter) розглянуть вашу заяву та повідомлять вас письмово про винесене рішення. На наступні пів року Німеччина покриє ваші життєві потреби.
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Однак основна функція відомства — не утримувати того, хто потребує, а пропонувати йому можливості для успішної інтеграції. Це мовні курси, професійне навчання та працевлаштування.
Як покриваються витрати на навчання
Інтеграційні курси біженці відбуваються безкоштовно. Надається можливість здобувати професію, три роки навчаючись за рахунок держави.
Плюс 150 євро на місяць додатково до базової допомоги отримують ті, хто проходить підготовку до основного професійного навчання.
Чи можуть урізати допомогу
Підтримка малозабезпечених вимагає від них неухильного дотримання правил. Це відмова відвідувати інтеграційні курси, приймати запропоновані вакансії, брати участь у семінарах з працевлаштування.
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Допомогу буде скорочено на 10% на 1 місяць за перше порушення, на 20% — за друге на два місяці та на три місяці на 30% за третє порушення.
Передбачені також санкції за неявку в Jobcenter за викликом та за звільнення з роботи без поважних причин.
За зазначення в анкеті неправдивих відомостей про доходи може бути накладено штраф.
Громадянської допомоги можуть на два місяці позбавити того, хто наполегливо відмовляється від вакансій, запропонованих центром зайнятості.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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