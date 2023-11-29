Грецькі танкери різко скоротили перевезення російської нафти — Finance.ua
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Грецькі танкери різко скоротили перевезення російської нафти

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У листопаді власники грецьких нафтових танкерів скоротили кількість перевезеної російської нафти. Як пише Bloomberg, кількість танкерів, що відправляються в рф, в листопаді скоротилася на чверть в порівнянні з минулим місяцем і на 60% в порівнянні з червнем.
За їхніми даними, нещодавно американський Мінфін відправив 30 фірмам, що контролюють близько 100 нафтових танкерів, листи з вимогою надати інформацію і документи про перевезення і компанії, що беруть участь в них. Якщо вимоги не будуть виконані, то може дійти до тюремного ув’язнення.
Представники двох страховиків сказали журналістам, що в останні тижні тон розмов з владою змінився. Також Сполучені Штати ввели санкції проти кількох судів та їх власників. За даними Bloomberg, більшість з них належали російській судноплавній компанії «Совкомфлот».
Крім того, раніше американський Мінфін налякав деяких власників танкерів, зажадавши пояснити, що вони зробили для дотримання обмеження цін на російську нафту, встановленого групою семи.
За матеріалами:
УНІАН
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