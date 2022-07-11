Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд — Finance.ua

Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд Вчора 16:13 — Валюта

Залучення $750 млрд на План відновлення України — це нереальне завдання, контрпродуктивне, слід визначати більш реалістичні цілі та комунікувати цей план як програму розвитку України, а не програму залучення коштів у донорів.

Так вважає ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Коли ми пишемо $750 млрд, ми лякаємо всіх наших майбутніх донорів, і ще ми даємо такі надії українському народу, що ми можемо залучити ці $750 млрд... Таке завдання нереальне», — сказала вона на онлайн-конференції Forbes «Будуємо разом» наприкінці минулого тижня.

На думку Гонтаревої, Україна, можливо, могла б залучити $150 млрд із урахуванням $300 млрд заморожених коштів росії.

Розповідаючи про представлений план, ексглава Нацбанку розкритикувала низку пунктів, зокрема виділення на макрофінансову стабільність $80 млрд.

Ми плануємо цю війну на п’ять років уперед чи як? Якщо ми зупинимо війну, ми маємо інструменти, щоб створити макрофінстабільність у країні: Мінфін, Нацбанк, — вважає ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева.

Водночас вона висловила велике занепокоєння, що Нацбанк і Мінфін сьогодні ніяк не знайдуть спільної мови, оскільки без цього важко будувати макрофінансову стабільність.

Ексглава НБУ також закликала активніше залучати до розробки Плану відновлення бізнес. За її словами, сьогодні зовнішнє фінансування для українського бізнесу є вкрай обмеженим: з ним працюють лише такі міжнародні фінансові організації, як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестбанк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку (IFC), німецький KfW.

«Більш того, на нашій конференції в Лондонській школі економіки (наприкінці травня) ЄБРР уже сказав, що їхня програма $1 млрд, і туди вони розподілили НАК („Нафтогаз України“) $300 млн, (державні) „Укрзалізниця“ та „Укренерго“ і дві маленькі програми на МСП через два банки. Ми хочемо створити інструменти, а вони кажуть, що ми вже не маємо грошей», — описала ситуацію Гонтарева.

Вона закликала активніше співпрацювати з МФО для затвердження ними нових нетипових програм, наприклад, компенсації кредитних ставок кредитної «5-7-9%», з приводу якої в Мінфіну виникли проблеми, розподілу ризиків, воєнного страхування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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