Honor анонсувала новий бюджетний ігровий смартфон 80 GT (відео) — Finance.ua

Honor анонсувала новий бюджетний ігровий смартфон 80 GT (відео) Сьогодні 22:10 — Фондовий ринок

Компанія Honor офіційно оголосила, що проведе повноцінну презентацію нового продукту 26 грудня. Дебютують Honor 80 GT та Honor Pad V8 Pro.

Було опубліковано тизерне відео Honor 80 GT, яке натякає на флагманську орієнтованість моделі та показує відмінність дизайну від серії Honor 80.

Модуль основної камери у новому GT схожий на те, що ми бачили у серії Honor 20/30. Загальне вертикальне компонування більш упізнаване і мінімалістичне.

Ігровий досвід є основним напрямом просування цієї моделі. Тому Honor 80 GT отримає OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц і розташованим по центру отвором для камери. Ультравузькі з чотирьох країв прямого екрана рамки з роздільною здатністю 1,5K та високочастотне затемнення ШІМ 1920 Гц. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8+ Gen1.

prostomob За матеріалами:

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