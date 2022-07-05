«Хмарний» КЕП ПУМБ для авторизації та підпису документів на зовнішніх майданчиках — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ «Хмарний» КЕП ПУМБ для авторизації та підпису документів на зовнішніх майданчиках Вчора 10:00 — Фінтех і Картки

«Хмарний» КЕП ПУМБ для авторизації та підпису документів на зовнішніх майданчиках

Відтепер всі клієнти корпоративного бізнесу Першого Українського Міжнародного Банку ( ПУМБ ) можуть використовувати «хмарний» КЕП (кваліфікований електронний підпис) для погодження документів на зовнішніх майданчиках за допомогою одного лише смартфону.

Це дозволить клієнтам повністю відмовитися від зберігання ключів на інших носіях від кожної окремої платформи, адже «хмарний» КЕП, згенерований на базі КНЕДП ПУМБ, — є оновленою та вдосконаленою альтернативою «токену» з високим рівнем безпеки.

Документи після накладання КЕП не можуть бути змінені або підроблені — завдяки надійним криптографічним алгоритмам, що забезпечують конфіденційність та захищеність інформації та унеможливлюють доступ до неї будь-якої особи, що не володіє ключем.

До переліку ресурсів, де може бути застосований «хмарний» підпис ПУМБ, вже увійшли такі державні та приватні платформи, як:

e-Tender (Prozorro),

id.gov.ua

Електронний кабінет податкової служби,

Портал державних послуг iGov,

Єдиний державний портал адміністративних послуг,

Головний сервісний центр МВС,

Вчасно та інші.

Для отримання КЕП ПУМБ достатньо бути клієнтом банку. Усе, що необхідно зробити, аби відчути переваги хмарних технологій вже зараз — завантажити на смартфон мобільний додаток «ПУМБ Digital Business» ( Android або іOS ), зайти на потрібну платформу та обрати ПУМБ — «хмарний підпис». Згенерований QR-код відсканувати за допомогою камери мобільного телефону, після перевірки актуальності даних — вести пароль ключа та підтвердити підписання. Без жодних додаткових налаштувань або носіїв — тільки за допомогою смартфону!

Офіційно надавати послуги з генерації кваліфікованих електронних підписів банк почав з 2021 року, створивши Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ПУМБ (КНЕДП АТ «ПУМБ»). Сьогодні ПУМБ — перший з комерційних фінустанов, що запровадив можливість для своїх клієнтів використовувати хмарний КЕП банку на зовнішніх майданчиках.

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