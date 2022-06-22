Глобальний збій у Cloudflare вдарив по біткойн-біржах — Finance.ua
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Глобальний збій у Cloudflare вдарив по біткойн-біржах

Вчора 11:42Фінтех і Картки
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21 червня провайдер мережевих послуг Cloudflare попередив про глобальний збій своїх сервісів. Криптовалютні біржі зазнали технічних проблем.
Американська компанія надає послуги CDN, захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів та сервери DNS.
На тлі збою у Cloudflare біржа FTX попередила про утруднений доступ більшості користувачів до сайту. Платформа перемикнула ринки в режим розміщення позицій Post-Only.
Техдиректор Bitfinex Паоло Ардоїно також підтвердив, що проблеми з інтернет-сервісами торкнулися майданчика, як і багато інших онлайн-платформ.
Coinbase повідомила про труднощі із підключенням до мережі роздрібного та інституційного торгових майданчиків.
«Це може призвести до невдалих угод, затримки транзакцій та непередбачених сценаріїв на вебсторінці та мобільних додатках»
— попередила біржа трейдерів.

Голова OKX Джей Хао написав користувачам, що неможливість відвідати сайт біржі, ймовірно, пов’язана з проблемами Cloudflare.
«Схоже на глобальне відключення інтернету, скоро все повернеться на свої місця. Якась Web3-альтернатива в майбутньому?»
— додав він.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року стався збій із DNS-записами, через який постраждали Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Amazon Web Services та багато інших.
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За матеріалами: Forklog
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