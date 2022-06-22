Глобальний збій у Cloudflare вдарив по біткойн-біржах — Finance.ua

Глобальний збій у Cloudflare вдарив по біткойн-біржах

Вчора 11:42 — Фінтех і Картки

21 червня провайдер мережевих послуг Cloudflare попередив про глобальний збій своїх сервісів. Криптовалютні біржі зазнали технічних проблем.

Американська компанія надає послуги CDN , захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів та сервери DNS

На тлі збою у Cloudflare біржа FTX попередила про утруднений доступ більшості користувачів до сайту. Платформа перемикнула ринки в режим розміщення позицій Post-Only.

Техдиректор Bitfinex Паоло Ардоїно також підтвердив, що проблеми з інтернет-сервісами торкнулися майданчика, як і багато інших онлайн-платформ.

Coinbase повідомила про труднощі із підключенням до мережі роздрібного та інституційного торгових майданчиків.

«Це може призвести до невдалих угод, затримки транзакцій та непередбачених сценаріїв на вебсторінці та мобільних додатках» — попередила біржа трейдерів.

Голова OKX Джей Хао написав користувачам, що неможливість відвідати сайт біржі, ймовірно, пов’язана з проблемами Cloudflare.

«Схоже на глобальне відключення інтернету, скоро все повернеться на свої місця. Якась Web3-альтернатива в майбутньому?» — додав він.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року стався збій із DNS-записами, через який постраждали Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Amazon Web Services та багато інших.

Щоб інвестувати в криптовалюту, рекомендуємо скористатися платформою aStake, це сервіс, що дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.