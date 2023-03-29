Глава CFTC пояснив позов проти Binance — Finance.ua
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Глава CFTC пояснив позов проти Binance

Фондовий ринок
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Дії криптовалютної біржі Binance є явним випадком ухилення від закону, і влада США мала «втрутитися агресивно і якнайшвидше». Про це заявив голова CFTC Ростін Бенам в ефірі CNBC.
За його словами, Binance чітко інформувала клієнтів про методи ухилення від контролю активності за допомогою VPN та ігнорувала нормативні вимоги. Бенам додав, що було очевидно — контроль над компанією виходив від CEO Чанпен Чжао, і існують «чіткі документи» про намір обійти закон.
«Тому ми збираємося енергійно продовжувати і боротися з цією справою в суді», — сказав глава регулятора.
27 березня CFTC подала позов проти Binance та Чжао зі звинуваченнями у незареєстрованій торгівлі деривативами, наданні послуг громадянам США та особам, які перебувають під санкціями, а також у нездатності дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей.

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За матеріалами:
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