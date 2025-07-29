Хімічний завод підсанкційного бізнесмена викрили на податкових махінаціях на понад 43 мільйони гривень — Finance.ua

Хімічний завод підсанкційного бізнесмена викрили на податкових махінаціях на понад 43 мільйони гривень Сьогодні 20:28 — Кримінал

Державний бюджет отримав понад 43 мільйони гривень, які намагалися приховати керівники хімічного підприємства на Черкащині. Компанія належить українському бізнесмену, який перебуває під санкціями.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства — одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток.

Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.

Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.

У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

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