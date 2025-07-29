Хімічний завод підсанкційного бізнесмена викрили на податкових махінаціях на понад 43 мільйони гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хімічний завод підсанкційного бізнесмена викрили на податкових махінаціях на понад 43 мільйони гривень

Кримінал
45
Державний бюджет отримав понад 43 мільйони гривень, які намагалися приховати керівники хімічного підприємства на Черкащині. Компанія належить українському бізнесмену, який перебуває під санкціями.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства — одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив. Бенефіціарним власником компанії є відомим підсанкційний український бізнесмен.
Читайте також
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток.
Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
Читайте також
У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems