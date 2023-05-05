Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф — Finance.ua
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Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф

Фондовий ринок
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Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф
Відомий виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, її сума становила 54 млрд рублів — близько $690 млн.
Про це пише російське видання РБК із посиланням на звітність компанії.
У рф компанія виробляла миючі засоби під брендами Ласка, Persil, Losk, Пемос, Пемолюкс, Vernel тощо, а також клеї " Момент", Метілан.
Також у Henkel було 11 заводів у росії. Вони працювали в Пермі, Енгельсі, Ленінградській, московській та Ульяновській областях і Ставропольському краї, та 12 офісів.
російський бізнес компанії викупив консорціум інвесторів, до якої входять структури Віктора Харитоніна, Івана Тавріна та Дмитра Крюкова.
Про підписання угоди з ними компанія оголосила наприкінці квітня цього року.
Концерн оголосив про рішення вийти з росії ще у квітні 2022 року. На початку квітня 2022 року Henkel заявляла, що продовжить працювати в рф, дотримуючись усіх санкційних обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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