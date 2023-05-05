Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф — Finance.ua

Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф Сьогодні 05:13 — Фондовий ринок

Henkel повідомив про завершення продажу бізнесу у рф

Відомий виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, її сума становила 54 млрд рублів — близько $690 млн.

Про це пише російське видання РБК із посиланням на звітність компанії.

У рф компанія виробляла миючі засоби під брендами Ласка, Persil, Losk, Пемос, Пемолюкс, Vernel тощо, а також клеї " Момент", Метілан.

Також у Henkel було 11 заводів у росії. Вони працювали в Пермі, Енгельсі, Ленінградській, московській та Ульяновській областях і Ставропольському краї, та 12 офісів.

російський бізнес компанії викупив консорціум інвесторів, до якої входять структури Віктора Харитоніна, Івана Тавріна та Дмитра Крюкова.

Про підписання угоди з ними компанія оголосила наприкінці квітня цього року.

Концерн оголосив про рішення вийти з росії ще у квітні 2022 року. На початку квітня 2022 року Henkel заявляла, що продовжить працювати в рф, дотримуючись усіх санкційних обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.